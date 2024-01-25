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В Самарской области идет работа по внедрению интеллектуальной транспортной системы

25 января 2024 17:49
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Интеллектуальная транспортная система сделает движение на дорогах быстрее и безопаснее.

Интеллектуальная транспортная система сделает движение на дорогах быстрее и безопаснее.

В Самарской области идет работа по внедрению интеллектуальной транспортной системы – технологии, которая позволяет контролировать транспортные потоки и управлять дорожным движением. Напомним, создание интеллектуальных транспортных систем в агломерациях с населением свыше 300 тысяч человек является одной из задач национального проекта «Безопасные качественные дороги», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина, и призвано улучшить ситуацию на дорогах, своевременно анализировать дорожную ситуацию.

 Согласно паспорту федерального проекта «Общесистемные меры дорожного хозяйства» внедрение ИТС должно быть проведено до 2027 года. В первую очередь технологическим оборудованием в регионе решено оснастить дороги Самары и Тольятти.

К настоящему времени в Самарской области в рамках создания ИТС на площадке технопарка «Жигулевская долина» создан центр обработки данных, который является единой цифровой платформой для автоматизации управления дорожным движением, а именно светофорами и информационными табло.

Для регулирования автоматизированной системы созданы центры диспетчеризации для управления региональной сетью дорог, у также улично-дорожной сетью в Самаре и Тольятти. Работа центров направлена на повышение эффективности управления дорожным движением, мониторинг основных параметров транспортных потоков, а также удаленную диагностику периферийного оборудования.

В одном из таких центров побывала и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Наталья Катина. Она ознакомилась ходом работ первого этапа внедрения ИТС и провела рабочее совещание по развитию системы. В нем также приняли участие главы Самары и Тольятти, представители областного министерства транспорта и автомобильных дорог, представители ПАО «Ростелеком», начальник отдела дорожной инспекции управления Госавтоинспекции Артем Кудашев, сотрудники ГКУ СО «Управление дорог».

В настоящее время на 336 светофорах автомобильных дорог регионального значения, а также на местной дорожной сети в Самаре и Тольятти установлены детекторы и контроллеры движения. В Самаре датчиками оснащены такие улицы как Ново-Садовая, Гагарина, Победы, Масленникова, проспект Ленина и другие, в Тольятти – перекрестки Южного и Автозаводского шоссе и другие улицы.

Кроме того, на пяти участках автомобильных дорог установлены автоматические метеостанции. Метеостанция измеряет температуру воздуха, дорожного полотна, количество осадков, скорость ветра и другие параметры. Эти данные можно транслировать на информационных табло для информирования водителей о ситуации на трассе, а также передавать информацию коммунальным службам в целях эффективного содержания автомобильной дороги, особенно в зимний период.

«В настоящее время система работает в режиме опытной эксплуатации. Новизна в том, что ранее все светофоры дорожно-уличной сети в Самаре и Тольятти работали в заданном режиме, не зависящем от реальной загрузки. ИТС, в частности, позволяет гибко реагировать на дорожную ситуацию и увеличивать или уменьшать время разрешающего сигнала светофора», - пояснил начальник управления дорожного движения ГКУ СО «Управление дорог» Сергей Талдыкин.

Также специалистами выполнены работы по установке на светофорные объекты детекторов транспорта, которые осуществляют сбор данных об интенсивности дорожного движения и направляют их в единую цифровую платформу. Данные позволят оптимизировать работу светофорных объектов с учетом приближающегося к перекрестку транспорта и минимизировать заторы на дорогах.

По данным ИТС, трафик на Московском шоссе сейчас составляет 120 тысяч машин в сутки, на Ново-Садовой суточная интенсивность движения достигает 80-90 тысяч машин. Для сравнения: по данным автоматизированной системы дорожного движения, которой дороги оснащали к Чемпионату мира 2018 года, по Московскому шоссе проходило не более 65 тысяч машин в сутки.

Кроме того, по информации специалистов центра, внедрение ИТС даже в опытном режиме уже позволило повысить на 28% эффективность дорожного движения: настолько быстрее в среднем стали проезжать водители Московское шоссе и Ново-Садовую.

Кроме того, удалось выявить самые загруженные перекрестки. Как наиболее сложный для проезда участок система определила пересечение Московского шоссе и Ново-Вокзальной улицы. И причина не только в пересечении с трамвайными путями, но и в отсутствии достаточного числа поперечных связей (следующий полноценный «поперечник» – улица Советской Армии). Таким образом, частично разгрузить этот перекресток в направлении «в город» поможет строительство новых поперечных связей, например, между Московским шоссе и улицей Ново-Садовой, улицы 22 партсъезда.

«Интеллектуальная транспортная система позволит вывести на новый уровень комфорт и безопасность дорожного движения в условиях динамично меняющихся в течение суток транспортных потоков. Запуск интеллектуальных транспортных систем является логичным дополнением к комплексному развитию дорожно-транспортной инфраструктуры», - отметила Наталья Катина.

И.о. председателя областного Правительства поручила составить график дальнейшего оснащения дорог технологическим оборудованием, отработать вопросы подключения к системам связи.

На встрече обсудили вопросы развития материально-технической базы диспетчерских центров, их кадрового обеспечения, а также содержания и обслуживания технологического оборудования. 

Работы по созданию интеллектуальной транспортной системы будут продолжены: планируется установка дополнительных контроллеров и детекторов, другого оборудования. В полном объеме система заработает к 2025 году.

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