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На этой неделе в Самаре внесены изменения в работу автобусного маршрута № 66. Автобусы вернулись на привычную трассу – следуют прямо по ул. Уральской, через остановки «Улица Уральская» и «Улица Омская», без заезда в с/х Кряж и пос. Озерный.



Как сообщил департамент транспорта, по результатам проведенного анализа пассажиропотока, необходимость заезда на сегодняшний день отсутствует. Кроме того, изменения позволят исключить дублирование других маршрутов.



Так, в прошлом году был запущен автобусный маршрут № 86, на котором горожане могут добраться и до Кряжа, и до Озерного. Сюда же едут автобусы №№ 26, 32 и 36. Напомним, что эти автобусы стали ходить чаще – изменения произошли в конце второй декады апреля этого года.



Со схемой транспортной доступности с/х Кряж и пос. Озерный можно ознакомиться в приложении.

Фото: freepik.com