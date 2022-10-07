В Самаре состоялся круглый стол по вопросам организации пассажирских перевозок

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В городе происходят важные изменения, связанные с логистикой и доступностью его центров притяжения. За круглым столом в администрации областного центра собрались представители Госавтодорнадзора, профильного департамента и городских перевозчиков. Специалисты обсудили актуальные вопросы организации пассажирских перевозок, в том числе, лицензирование.

«Не весь транспорт, который подлежит лицензированию - это в первую очередь автобусы, проходит процедуру. К сожалению, при проведении рейдов мы такие случаи выявляем. Это характерно для учреждений культуры, здравоохранения, поселковых администраций, расположенных на территории Самарской области. Также нас волнует вопрос детских перевозок. Проблемы возникают в период массовых мероприятий, во время каникул, когда организации или учреждения прибегают к найму недобросовестных перевозчиков. Они предоставляют неподготовленные автобусы без лицензии и без пакета документов от органов ГИБДД. В этом году на территории страны уже были серьезные ДТП, связанные с перевозкой детей. Видно, что не все требования выполняются», - отметил начальник территориального отдела Госавтодорнадзора по Самарской области Евгений Живаев.

Также участники обсуждения поделились и положительным опытом, так в области проводятся конкурсы профессионального мастерства среди водителей школьных автобусов. Что касается заказных перевозок, то их организаторам необходимо уделять пристальное внимание к транспортным компаниям - не должно быть нарушений лицензионных требований.

«По движению пассажирского транспорта в Самаре, конечно, есть отдельные моменты, которые требуют доработки - говорит заместитель руководителя департамента транспорта Юрий Тапилин. - Например, было введено временное ограничение троллейбусов на Московском шоссе, оно осуществлялось в усеченном формате, потому что в районе Маломосковской улицы велись работы с подземными коммуникациями по теплотрассе. Из-за большого заужения пути троллейбус не мог проехать, пассажирам помогали автобусы. Сейчас этот вопрос закрыт - движение возобновлено», - рассказал заместитель руководителя Департамента транспорта Юрий Тапилин.

Коснулись темы и одного из самых востребованных автобусных маршрутов города №67, продленного в Волжский район. На маршруте работает 40 машин большой вместимости, также добавлены 4 единицы транспорта - 67к, которые осуществляют подвоз пассажиров от остановки “Школа”, находящейся в Волжском районе. На улице Мира или в Баварской деревне граждане могут пересесть в более просторные автобусы.

Фото: администрация Самары