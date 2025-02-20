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В Самаре пройдет выставка всех типов подвижного состава 25 февраля

20 февраля 2025 13:21
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В Самаре пройдет выставка всех типов подвижного состава 25 февра

В 110-летие самарского трамвая, 25 февраля, в Самаре в старейшем городском депо ТТУ проведут выставку всех типов подвижного состава. Об этом сообщили в городской администрации.

«Посетить выставочную площадку может каждый желающий с 12:00 до 15:00. Вход свободный через КПП в районе пересечения улиц Мичурина и Полевой. С собой нужно взять паспорт», – рассказали в пресс-службе.

Самарцы увидят, как развивалась отрасль, как менялись технологии и дизайн трамваев. Возле каждого транспорта поставят информационные таблички с характеристиками. Узнать о конкретной модели получится и с помощью QR-кодов.
Также в этот день будет открыт для посещения ведомственный музей на территории городского трамвайного депо ТТУ.  Напомним, тематический красно-желтый вагон выйдет на линию к 110-летию самарского трамвая. Горожане смогут прокатиться на нем, пишет Самара-КП.

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Теги: Городской транспорт

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