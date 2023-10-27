В Самаре открывают рабочее движение по путепроводу «139 километр», проходящему по улице Земеца

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В Самаре сегодня, 27 октября, открывают рабочее движение по путепроводу «139 километр», проходящему по улице Земеца. Ремонт данного участка дороги стартовал в начале апреля. Подрядчик работал с опережением графика, это позволило нам досрочно открыть движение по путепроводу.

Более того, в этом году выполнено сверх запланированного объема работ - уложен и верхний слой асфальта. Теперь - это современная и комфортная дорога, отвечающая всем требованиям безопасности. На 2024 год останется небольшой фронт работ под мостом.

Напомню, что ремонт путепровода зрел давно. Жители города часто обращались с жалобами на его состояние. В этом году благодаря поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова и областного Правительства появилась возможность отремонтировать путепровод, и мы сразу приступили к работам.

Улица Земеца - одна из ключевых артерий города, которая связывает экономически и стратегически значимые предприятия. Дорога особенно востребована горожанами, которые трудятся на прилегающих к улице заводских площадках.

Открытие автомобильного движения запланировано на 14:00, а трамвайные рейсы возобновятся с утра понедельника, 30 октября.

Фото: горадминистрация