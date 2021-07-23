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В Самаре открыт обновлённый Дом такси

23 июля 2021 10:26
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В Самаре открыт обновлённый Дом такси

Сервис городской мобильности Ситимобил провел реконструкцию Дома такси для водителей в Самаре. Эта площадка была открыта в числе первых, в сентябре 2019 года. За почти два года работы его успело посетить свыше 5000 водителей. Пространство, как и раньше, доступно для водителей любых служб и агрегаторов – не только тех, кто подключен именно к Ситимобил.

Философия Домов такси заключается в том, что здесь водители могут вживую пообщаться с менеджерами поддержки, чтобы получить консультацию или помощь специалиста, а также встретиться с коллегами для совместного досуга. 

На площадке площадью более 100 кв м компактно  расположилась менеджерская зона, зона отдыха с Sony Playstation и настольным футболом. На обновленной кухне водители могут выпить кофе или чай, перекусить, воспользоваться холодильником и микроволновкой. Также водители могут воспользоваться переговоркой, чтобы пообщаться наедине. 

Теги: Дом такси такси

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