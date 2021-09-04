В Самарской области прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Таксист»

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В целях выявления иностранных граждан и лиц без гражданства, незаконно осуществляющих трудовую деятельность на объектах общественного транспорта, в том числе такси, а также фактов незаконного привлечения указанных лиц к трудовой деятельности в Самарской области, выявление каналов незаконной миграции на территории Самарской области прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Таксист». В совместных рейдах принимали участие сотрудники Госавтоинспекции, отделения по вопросам миграции и общественники.

Так, в Новокуйбышевске ходе проведения мероприятия было проверено 42 автомобиля. В результате рейда к административной ответственности привлечено семь иностранных граждан, которые осуществляли перевозку населения без разрешительной документации. Установлены должностные лица хозяйствующих субъектов на территории г.о. Новокуйбышевск, которые привлекают к трудовой деятельности иностранных работников без патента на работу или соответствующих разрешительных документов. В результате проведенной проверки данные работодатели будут привлечены к административной ответственности.