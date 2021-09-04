Я нашел ошибку
Главные новости:
«Ласточку» запустили по туристическому маршруту Сызрань – Самара
«Ласточку» запустили по туристическому маршруту Сызрань – Самара
Тур на Камчатку будет стоить от 35 тысяч рублей
Тур на Камчатку будет стоить от 35 тысяч рублей
В Тольятти задержали подозреваемого в дистанционном мошенничестве
В Тольятти задержали подозреваемого в дистанционном мошенничестве
В Самарской области прошло оперативно-профилактическое мероприятие Таксист»
В Самарской области прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Таксист»
Владельцы поддельных справок о вакцинации могут стать жертвой мошенников и лишиться своих денег
Владельцы поддельных справок о вакцинации могут стать жертвой мошенников и лишиться своих денег
Путин ознакомился с ходом строительства второй очереди космодрома Восточный
Путин ознакомился с ходом строительства второй очереди космодрома Восточный
Новокуйбышевске готовы к открытию модельной библиотеки
В Новокуйбышевске готовы к открытию модельной библиотеки
Воспользоваться ей могут молодые люди от 14 до 22 лет, программа позволяет приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счет.
Минкульт РФ: миллион человек оформили "Пушкинскую карту" за три дня
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.85
0
EUR 86.54
0.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Игроки "Крыльев" Иван Ломаев и Иван Сергеев спели с болельщиками шлягер "3 сентября" в караоке
В Самаре выступили победители Российской студвесны 2021
Дмитрий Азаров: "«Мы бережно относимся к памяти Героев»"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

В Самарской области прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Таксист»

4 сентября 2021 10:35
115
В Самарской области прошло оперативно-профилактическое мероприятие Таксист»

В целях выявления иностранных граждан и лиц без гражданства, незаконно осуществляющих трудовую деятельность на объектах общественного транспорта, в том числе такси, а также фактов незаконного привлечения указанных лиц к трудовой деятельности в Самарской области, выявление каналов незаконной миграции на территории Самарской области прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Таксист». В совместных рейдах принимали участие сотрудники Госавтоинспекции, отделения по вопросам миграции и общественники.

Так, в Новокуйбышевске ходе проведения мероприятия было проверено 42 автомобиля. В результате рейда к административной ответственности привлечено семь иностранных граждан, которые осуществляли перевозку населения без разрешительной документации. Установлены должностные лица хозяйствующих субъектов на территории г.о. Новокуйбышевск, которые привлекают к трудовой деятельности иностранных работников без патента на работу или соответствующих разрешительных документов. В результате проведенной проверки данные работодатели будут привлечены к административной ответственности.

Теги: ГИБДД такси

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Тольятти ночью водитель попытался скрыться от сотрудников ГИБДД
03 сентября 2021, 12:55
В Тольятти ночью водитель попытался скрыться от сотрудников ГИБДД
По внешним признакам мужчина был пьян. Происшествия
390
Россияне получили возможность обжаловать штрафы ГИБДД на «Госуслугах»
01 сентября 2021, 13:30
Россияне получили возможность обжаловать штрафы ГИБДД на «Госуслугах»
Уточняется, что с помощью портала «Госуслуги» можно также передать копию решения суда по указанной жалобе. В стране
607
Сотрудники ГИБДД в Самаре проведут профилактическую акцию "День знаний встретим вместе!"
31 августа 2021, 12:07
Сотрудники ГИБДД в Самаре проведут профилактическую акцию "День знаний встретим вместе!"
Прямо на набережной для всех ребят пройдет увлекательное мероприятие.  Общество
480
В центре внимания
«Ласточку» запустили по туристическому маршруту Сызрань – Самара
4 сентября 2021  11:38
«Ласточку» запустили по туристическому маршруту Сызрань – Самара
24
Воспитанники Новокуйбышевского Центра технического творчества детей «НОВАпарк» представили Дмитрию Азарову и Александру Хинтшейну свои наработки.
3 сентября 2021  20:38
Образовательные программы новокубышевского «НОВАпарка» станут доступными для всех школьников региона
499
Самарский зоопарк может не получить лицензии на 2022 год
3 сентября 2021  14:02
Самарский зоопарк может не получить лицензии на 2022 год
647
Дмитрий Азаров вместе с земляками почтил память погибших во Второй мировой войне
3 сентября 2021  13:44
Дмитрий Азаров вместе с земляками почтил память погибших во Второй мировой войне
594
Еще 450 жителей Самарской области заболели коронавирусом
3 сентября 2021  13:05
Еще 450 жителей Самарской области заболели коронавирусом
453
Весь список