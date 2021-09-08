В Москве осенью начнет работу первое беспилотное такси

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Осенью 2021 года «Яндекс» запустит тестирование беспилотного такси в Москве. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 8 сентября. Cервис будет работать в окрестностях станций метро «Ясенево», «Новоясеневская» и «Битцевский парк».

Пользователи смогут вызвать беспилотное такси в приложении Яндекс Go, доехать на нем до метро, съездить в торговый центр или спортзал. «Старт в Ясенево — это первый этап большого проекта Яндекса по запуску беспилотных такси. Со временем машин будет становиться больше, увеличится количество мест, откуда и куда на них можно уехать, а вызывать беспилотное такси сможет всё больше и больше людей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «Яндекс» начал первые испытания беспилотного такси летом 2018 года в Иннополисе. За три года в Иннополисе пассажиры совершили более 20 тысяч поездок. Всего беспилотные машины Яндекса проехали уже более 14 миллионов километров по дорогам общего пользования в России, США и Израиле.