Ситимобил начал поощрять пользователей, отправляющихся на вакцинацию в Самаре

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Сервис городской мобильности Ситимобил продолжает запускать антиковидные акции: теперь компания поощряет самарцев, решивших привиться от коронавируса. Пользователи из Самары, направляющиеся в пункты вакцинации, могут получить специальный промокод на скидку 30% на две поездки.

В приложении на карте каждый пользователь может увидеть, где расположены пункты вакцинации в городе, а затем выбрать наиболее близкий и удобный для него. Промокод на скидки будет действовать более чем на 750 точек вакцинации в 23 городах России.

«Всеобщая вакцинация - это путь к концу пандемии, снятию всех ограничений и возвращению к привычной жизни. Ситимобил регулярно информирует водителей партнеров о необходимости привиться, мотивирует их и организует выездные пункты вакцинации, чтобы партнеры могли получить вакцину без очередей и ожидания. Мы рады запустить акцию, благодаря которой многие могут с удобством и комфортом добраться до ближайшего пункта и вакцинироваться, чтобы защитить себя и свое окружение», - прокомментировал Виталий Бедарев, генеральный директор Ситимобил.

Акция действует с 02.08.2021 до 01.09.2021.