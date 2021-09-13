LADA Vesta на IX Международном Евразийском форуме «Такси»

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С 9 по 10 сентября в Москве прошёл IX Международный Евразийский форум «Такси», ключевое событие в таксомоторной области, которое объединило представителей власти, руководителей бизнеса, ведущих экспертов индустрии такси и смежных отраслей, выступив пространством для решения ключевых проблем развития новой городской мобильности.



АВТОВАЗ в рамках участия в форуме представил на стенде модель LADA Vesta SW Cross с автоматической трансмиссией в оклейке «такси». Просторный салон и вместительное багажное отделение обеспечивают комфорт пассажирам, а низкая стоимость владения и высокая ремонтопригодность привлекает водителей и владельцев.

Представители компании так же приняли участие в дискуссионной программе форума и провели переговоры с ключевыми партнерами и потенциальными клиентами.