Я нашел ошибку
Главные новости:
В Тольятти пройдет открытие модернизированной состоится открытие Центральной детской библиотеки имени А. С. Пушкина
В Тольятти пройдет открытие модернизированной состоится открытие Центральной детской библиотеки имени А. С. Пушкина
В Турции перевернулся автобус с туристами
В Турции перевернулся автобус с туристами
В Самарской области ищут пропавшего мальчика
В Самарской области ищут пропавшего мальчика
Выплаты военным будут увеличивать сверх инфляции до 2023 года
Выплаты военным будут увеличивать сверх инфляции до 2023 года
Мишустин продлил возможность ввоза праворульных автомобилей без ГЛОНАСС
Мишустин продлил возможность ввоза праворульных автомобилей без ГЛОНАСС
Корпоративные клиенты Сбера всё чаще обращаются за помощью в чат
Корпоративные клиенты Сбера всё чаще обращаются за помощью в чат
Финал соревнований VolgaCTF 2021 пройдет в Самаре с 14 по 17 сентября
Финал соревнований VolgaCTF 2021 пройдет в Самаре с 14 по 17 сентября
В Сызрани водитель врезался в дерево
В Сызрани водитель врезался в дерево
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.76
-0.37
EUR 86.15
-0.32
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Струковском саду проходит Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать: Волжский текст»
Опубликована полная программа книжного фестиваля в Самаре
В Самаре открыли уникальный объект – первую в России ретро – почту
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

LADA Vesta на IX Международном Евразийском форуме «Такси»

13 сентября 2021 12:10
130
LADA Vesta на IX Международном Евразийском форуме «Такси»

С 9 по 10 сентября в Москве прошёл IX Международный Евразийский форум «Такси», ключевое событие в таксомоторной области, которое объединило представителей власти, руководителей бизнеса, ведущих экспертов индустрии такси и смежных отраслей, выступив пространством для решения ключевых проблем развития новой городской мобильности.


АВТОВАЗ в рамках участия в форуме представил на стенде модель LADA Vesta SW Cross с автоматической трансмиссией в оклейке «такси». Просторный салон и вместительное багажное отделение обеспечивают комфорт пассажирам, а низкая стоимость владения и высокая ремонтопригодность привлекает водителей и владельцев. 

Представители компании так же приняли участие в дискуссионной программе форума и провели переговоры с ключевыми партнерами и потенциальными клиентами.

Теги: LADA Vesta такси Форум

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Москве осенью начнет работу первое беспилотное такси
08 сентября 2021, 12:22
В Москве осенью начнет работу первое беспилотное такси
Cервис будет работать в окрестностях станций метро «Ясенево», «Новоясеневская» и «Битцевский парк». Транспорт
741
В Самарской области прошло оперативно-профилактическое мероприятие Таксист»
04 сентября 2021, 10:35
В Самарской области прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Таксист»
В совместных рейдах принимали участие сотрудники Госавтоинспекции, отделения по вопросам миграции и общественники. Транспорт
1034
Росгвардейцы приняли участие в форуме «Армия-2021» на территории Самарского гарнизона
30 августа 2021, 11:56
Росгвардейцы приняли участие в форуме «Армия-2021» на территории Самарского гарнизона
Событие неизменно вызывает огромный интерес у многочисленных гостей, особенно молодежи. Общество
525
В центре внимания
Юбилейный Фестиваль 404 состоится в Самаре 25-26 сентября
13 сентября 2021  12:51
Юбилейный "Фестиваль 404" состоится в Самаре 25-26 сентября
95
В Самарской области заработала новая мера государственной поддержки фермеров
13 сентября 2021  12:31
В Самарской области заработала новая мера государственной поддержки фермеров
118
Самара отметила День города: ФОТО
13 сентября 2021  11:09
Самара отметила День города: ФОТО
163
В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с проведением «Кросса Нации»
13 сентября 2021  10:01
В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с проведением «Кросса Нации»
188
За 435 лет Самара из деревянной крепости стала огромным, современным промышленным городом, жители которого открыты ко всему новому, при этом сохранив историю, традиции и культуру.
12 сентября 2021  16:05
Сегодня жители Самары отмечают 435-летие со дня основания города
549
Весь список