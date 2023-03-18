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В Самаре открыли навигацию пригородного флота

18 марта 2023 11:23
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В Самаре открыли навигацию пригородного флота

В субботу, 18 марта, в областной столице в первый рейс после зимы отправилось пассажирское судно. «Омик» пошел по маршруту Самара — Подголятино. В Самарском речном пассажирском предприятии (СРПП) уже озвучили расписание движения.

— «Ом» стартует из Самары ежедневно с 06:00, 14:00 и 18:30 с заходом на Проран в 08:00 и 16:00 соответственно. Из Подголятино рейсы отправляются в 06:45, 08:45, 14:45, 16:45 и 19:45, — сообщили в СРПП.

Речники предупреждают, что интервалы движения могут измениться из-за пассажиропотока и гидрометеорологических условий.

В этом году Волга растаяла быстрее, чем обычно. Из-за этого начался ранний ледоход. Это явление стало следствием аномального потепления в этом году, которое началось еще в конце февраля. Из-за резкого таяния снега в Самаре начался настоящий потоп, в заложниках половодья оказались несколько населенных пунктов.

Теперь же горожанам сообщили еще одну неприятную новость: в середине весны Волга должна выйти из берегов, что приведет к новой волне паводка.

— Мы ожидаем, что во второй половине апреля начнется вторая волна половодья. Это связано со спуском воды через Жигулевскую ГЭС. Ожидаем, что паводок закончится в первой половине мая, — пояснили в МЧС.

По прогнозу спасателей, наводнение в области может продлиться до мая включительно, пишет 63.ру.

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