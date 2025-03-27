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В Самаре открыли для движения две дороги, точнее, два участка - на улице 22 Партсъезда от Московского шоссе до Ново-Садовой и от Ново-Садовой до Солнечной. На участках заменены все инженерные коммуникации, включая ливневку и освещение. Дороги прошли самую тщательную проверку Госстройнадзора Самарской области.

На 22 Партсъезда реконструировали не только дороги, но и тротуар, обустроили площадки, чтобы маломобильные граждане могли отдохнуть по ходу движения. Сделана разметка, установлены светофоры, остановочные павильоны.



"Таким образом, дорога отремонтирована комплексно. Тем не менее, считаю нужным даже комплексный ремонт проводить в более сжатые сроки, особенно когда это касается загруженных дорог. А всем подрядчикам, которые планируют работать в Самаре, рекомендую сразу делать качественный ремонт. Дорогу не примем, если будет сделана не по нормативам.

Новую дорогу проверил сегодня утром вместе с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым и министром транспорта региона Сергеем Карповым. Напомню, летом планируем ремонт на 34 дорогах общей протяженностью более 46 км, 17 тротуарах и 75 внутриквартальных проездах", - сообщает в телеграм-канале глава Самары Иван Носков. .