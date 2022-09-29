В Самаре ограничат движение в периметре пл. Куйбышева в связи с проведением патриотической акции

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении патриотической акции с 11:00 до 21:00 30 сентября будет ограничено движение транспорта на следующих улицах Самары:

- по улице Вилоновской от улицы Фрунзе до улицы Галактионовской;

- по улице Чапаевской от улицы Красноармейской до улицы Вилоновской;

- по улице Красноармейской в границах улиц Фрунзе и Галактионовской;

- по улице Фрунзе от улицы Шостаковича до улицы Вилоновской;

- по улице Шостаковича от улицы Куйбышева до улицы Чапаевской;

- по улице Молодогвардейской в границах улиц Красноармейской и Льва Толстого, а также в границах улиц Вилоновской и Ульяновской.

Также на вышеуказанных участках с 22:00 29 сентября 2022 года до 21:00 30 сентября 2022 года будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.

Данные ограничительные меры не распространяются на городской наземный электротранспорт (трамваи), а также на спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны и на машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по г. Самара.

Кроме того с 11:00 до 21:00 30 сентября 2022 года городской пассажирский транспорт проследует по временной схеме.

Подробнее с временной схемой организации дорожного движения, а также со схемой организации движения общественного транспорта, в частности автобусных маршрутов №№ 3, 24, 34, 80, 92 и 226, можно ознакомиться в приложениях.