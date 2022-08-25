 В Самаре ограничат движение транспорта по улице Советской Армии 

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с производством работ по техническому перевооружению теплотрассы с 00:00 26 августа 2022 года до 06:00 30 августа 2022 года в районе дома № 15 по улице Советской Армии на пересечении с улицей Антонова-Овсеенко в районе дома №140 по улице Советской Армии будет ограничено движение транспорта.

По этой причине общественный транспорт, в частности автобусные маршруты №№ 30, 35, 56, 70, 99, 213, 229, будет двигаться по скорректированной трассе следования, ознакомиться с которой можно в Приложении №2.

При этом до 06:00 30 августа 2022 года отменено движение троллейбусов №15, осуществляющих перевозки по муниципальному маршруту «Завод «Металлург» - «Железнодорожный вокзал».