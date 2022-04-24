В Самаре маршрутка №207 станет ходить по-другому

173

С 1 мая в Самаре изменится схема движения одного из маршрутов общественного транспорта. Об этом можно судить из поправок в реестр, пишет 63.ру.

— Речь идет о коммерческом маршруте № 207. Он курсирует от завода «Экран» до Хлебной площади, — следует из опубликованных на сайте мэрии документов.

Схему движения маршруток городские власти поделили на сезоны. Ближайшие изменения маршрута вступают в силу с 1 мая 2022 года. Они будут актуальны вплоть до 30 сентября. В это время автобусы будут проезжать по проспекту Кирова, Заводскому шоссе, улицам XXII Партсъезда, Гагарина, Промышленности, Аэродромной, Партизанской, Киевской, Чернореченской, Клинической, Мичурина, Осипенко, Волжскому проспекту, Вилоновской, Максима Горького, Комсомольской, Водников, князя Григория Засекина, Степана Разина. Остановки:

«Завод "Экран"»;

«Береговая»;

«Проходная ОАО "Моторостроитель"»;

«Профтехучилище»;

«Заводское шоссе»;

«Клуб "Мир"»;

«Кабельная»;

«Госбанк»;

«Заводское шоссе» (рынок «Норд»);

«Красных Коммунаров»;

«Гагарина»;

«Проезд Девятого Мая»;

«Аэродромная»;

«Парк Победы»;

«Самарский Дворец ветеранов»;

«Автостанция "Аврора"»;

«Волгина»;

«Дом молодежи»;

«Дзержинского»;

«Мебельный комбинат»;

«Техникум легкой промышленности»;

«Тухачевского»;

«Универсам "Мичуринский"»;

«Клиническая»;

«Площадь Памяти»;

«Станция метро "Алабинская"»;

«Первомайская»;

«Кинотеатр "Волна"»;

«Гостиница "Волга"»;

«Иверский монастырь»;

«Некрасовская»;

«Речной вокзал»;

«6-й причал»;

«Крупской»;

«Кутякова»;

«Хлебная площадь».

С 1 октября по 30 апреля 207-е автобусы будут ездить по Кирова, Заводскому шоссе, улице XXII Партсъезда, Гагарина, Промышленности, Аэродромной, Партизанской, Киевской, Чернореченской, Клинической, Мичурина, Полевой, Самарской, Красноармейской, Фрунзе и Крупской. Остановки:

«Завод "Экран"»;

«Береговая»;

«Проходная ОАО "Моторостроитель"»;

«Профтехучилище»;

«Заводское шоссе»;

«Клуб "Мир"»;

«Кабельная»;

«Госбанк»;

«Заводское шоссе» (рынок «Норд»);

«Красных Коммунаров»;

«Гагарина»;

«Проезд Девятого Мая»;

«Аэродромная»;

«Парк Победы»;

«Самарский Дворец ветеранов»;

«Автостанция "Аврора"»;

«Волгина»;

«Дом Молодежи»;

«Дзержинского»;

«Мебельный комбинат»;

«Техникум легкой промышленности»;

«Тухачевского»;

«Универсам "Мичуринский"»;

«Клиническая»;

«Площадь Памяти»;

«Арцыбушевская»;

«Площадь Сельского Хозяйства»;

«Самарская площадь»;

«Ярмарочная»;

«Ульяновская»;

«Вилоновская»;

«Галактионовская»;

«Фрунзе»;

«Филармония»;

«Ленинградская»;

«Венцека»;

«Пионерская»;

«Хлебная площадь».

— На маршруте будут использовать 30 автобусов среднего класса, — указано в документе.