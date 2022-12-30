В Самаре изменится трасса следования автобусов № 61, добавятся новые остановки

117

С 31 декабря 2022 года в связи с частичным изменением трассы следования, обустройством новых остановочных павильонов на улице XXII Партсъезда и с учетом обращений горожан движение по муниципальному автобусному маршруту регулярных перевозок № 61 будет осуществляться по следующей схеме:

– по направлению в сторону Хлебной площади: от конечной остановки общественного транспорта «ТЦ Колизей» до остановочного пункта в районе дома № 8б по улице Солнечной – по существующей схеме, далее – по улице XXII Партсъезда с остановкой в районе дома № 184, затем – по дублеру улицы Ново-Садовой, улице Советской Армии, дублеру улицы Ново-Садовой с остановкой в районе дома № 164а по данной улице и далее по своему маршруту;

– по направлению в сторону ООТ «ТЦ Колизей»: до остановочного пункта «Улица Советской Армии» на дублере улицы Ново-Садовой в районе дома № 285, далее – по улице Советской Армии, улице XXII Партсъезда с остановкой в районе дома № 223 по данной улице, затем – по улице Солнечной и далее по своему маршруту.

Таким образом, согласно этой схеме по скорректированной трассе следования автобусов № 61 добавится по 2 остановки в каждом направлении.

Все интересующие вопросы горожане могут задать по телефону «горячей линии» Департамента транспорта Администрации городского округа Самара: 207-70-11.

Фото: администрация Самары