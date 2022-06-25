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В Самаре демонтируют трамвайные пути на Полевой

25 июня 2022 11:19
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В Самаре демонтируют трамвайные пути на Полевой

Завершение первой ветки самарского метрополитена потребует дополнительных жертв, а именно демонтажа еще одной трамвайной ветки. Речь идет о путях на улице Полевой. Региональное управление капитального строительства уже объявило торги на поиск подрядчика, который выполнит работу.

— Исполнителю заказа предстоит демонтировать трамвайные пути длиной в 184 метра. Приступить нужно будет 17 февраля 2023 года. Сдача работ назначена на 20 марта, — говорится в техзадании.

Однако уже известно, что ветку на Полевой уберут не навсегда. В мае-июне 2024 года тот же подрядчик, что демонтирует трамвайные пути, вернет их обратно и даже установит стрелочные переводы рельсов.

Первую линию метро в Самаре завершит станция «Театральная». Ее построят на улице Галактионовской, около Оперного театра. Конструкцию платформы сделают колонного типа, с двумя вестибюлями и тремя лестничными сходами.

Также госконтракт включает в себя солидный перечь из других работ, всего на 458,5 миллиона рублей, пишет 63.ру.

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