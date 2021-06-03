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В РЖД придумали замену вагонам-ресторанам

3 июня 2021 12:06
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В РЖД придумали замену вагонам-ресторанам

Российские железные дороги (РЖД) заменят вагоны-рестораны вагонами-бистро, куда будут отгружать контейнеры с уже готовой продукцией, которую перед подачей необходимо будет только разогреть. Об этом стало известно 28 мая.

По данным пресс-службы компании, пассажиры смогут поесть как в зале этого вагона-бистро, так и на своем месте.

«В вагон-бистро загружаются стерильные контейнеры с блюдами, приготовленными опытными поварами в стационарных условиях с применением новейших технологий термообработки и контроля качества», — говорится в сообщении.

Меню будет включать как детские, так и вегетарианские блюда. На него будут действовать одинаковые цены во всех поездах, пишут "Известия".

 

Теги: вагон-ресторан поезд РЖД

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