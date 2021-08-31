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Стартапы Самарской области отберут для внедрения в инфраструктуре РЖД

31 августа 2021 11:46
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Стартапы Самарской области отберут для внедрения в инфраструктуре РЖД

В Самаре состоится презентационная сессия инновационных разработок – 29 сентября столица региона примет IRON ROAD SHOW - программу, которая помогает основателям проектов внедрить свои разработки в инфраструктуру ОАО «РЖД» в кратчайшие сроки. Инновационное развитие региона осуществляется в рамках стратегии лидерства, разработанной по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. 

Как сообщал ранее глава региона, взаимодействие молодых инновационных компаний с крупными корпорациями, безусловно, позволит новейшим разработкам быстрее проходить путь от идеи до воплощения. Особенно актуальным это становится сейчас, в год, объявленный Президентом страны Владимиром Путиным Годом науки и технологий. 

Участники смогут презентовать свои разработки топ-менеджерам и специалистам ОАО «РЖД», представителям венчурного фонда YellowRockets и приглашенным профильным экспертам. Это шанс запустить пилот с корпорацией, стать партнером и поставщиком ОАО «РЖД» или привлечь инвестиции.

Программа стартует с презентационных сессий в пяти регионах присутствия Куйбышевской железной дороги: в Казани, Уфе, Пензе, Ульяновске, а 29 сентября отбор пройдет в Самаре. Финальные сессии лучших проектов состоятся 30 сентября в Самаре. 

Теги: IRON ROAD SHOW РЖД стартапы

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