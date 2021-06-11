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Семьи с детьми получат льготы на билеты в поезда по России
Семьи с детьми получат льготы на билеты в поезда по России
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Семьи с детьми получат льготы на билеты в поезда по России

11 июня 2021 13:57
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Семьи с детьми получат льготы на билеты в поезда по России

В России семьи с детьми смогут покупать билеты на поезда дальнего следования по льготным тарифам за счет субсидий от государства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства страны.

В российском правительстве уточнили условия льготного тарифа для путешествий с детьми:

билеты по сниженным ценам будут действовать для поездок в купейных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий;
льготный тариф не предполагает ограничения по маршрутам;
программа рассчитана на семьи с одним или несколькими детьми до 18 лет;
тариф будет рассчитываться по формуле как разница между стоимостью билета по выбранному маршруту в купе и 50% его стоимости в плацкартном вагоне.

На реализацию такой меры поддержки в 2021 году потребуется более 1,3 млрд руб. из федерального бюджета, сообщает РБК.

РЖД

Теги: дети льготы поезд поездки РЖД

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