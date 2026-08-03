В России может появиться отдельный женский тариф такси

По мнению председателя Общественного совета по развитию такси Ирины Зариповой, такой формат может работать по аналогии с детским или бизнес-тарифом и стать дополнительной опцией для пассажиров. При этом появление нового тарифа не должно создавать впечатление, что поездки с водителями-мужчинами менее безопасны.

- Важно, чтобы не было таких оценок, будто с женщиной ездить безопасно, а с мужчиной – нет. Я напомню, что сегодня водители проходят строжайший отбор. На мой взгляд, это должно быть как выбор между экономом и бизнесом: нравится мне ездить с женщинами – я вызываю водителя-женщину по определенному тарифу. Возможно, это будет стоить чуть дороже, потому что любой узкий сегмент всегда стоит больше. Но ничего плохого в этом нет, - цитирует «Абзац» эксперта.

По словам эксперта, профессия водителя такси уже давно перестала считаться исключительно мужской, а число женщин за рулем ежегодно увеличивается. Идею создания женского тарифа ранее предложила жительница Москвы - она рассказала, что поездка с женщиной-водителем показалась ей более комфортной, и выразила желание иметь возможность выбирать такой вариант на постоянной основе, пишет КТВ-ЛУЧ.