Сахар в России стремительно набирает в цене - его подорожание вдвое опережает рост стоимости других продуктов. По прогнозам, тенденция может усилиться: темпы роста оптовых цен втрое превышают динамику розничных, сообщает издание «База».

Согласно данным «Чек Индекс», сейчас килограмм сахара‑песка в среднем обходится в 75 рублей. Это на 9 % выше показателя прошлого года и на 14 % - по сравнению с январскими значениями. При этом общий рост цен на продукты за год составил 4,6 %, а уровень инфляции в стране держится на отметке около 6 %. Эксперты связывают ускорение розничных цен с удорожанием оптовых поставок.

Ситуация на оптовом рынке выглядит ещё более напряжённой. Как свидетельствуют данные АБ‑Центра, к концу июля оптовые цены на сахар превысили прошлогодние на 26 %. В отдельных торговых сетях динамика ещё заметнее: в одном из крупных гипермаркетов изданию «База» подтвердили, что в ходе еженедельных торгов закупочная стоимость сахара у дистрибьюторов за последний месяц подскочила на 20-30 %.

Одной из ключевых причин такого роста называют сокращение площадей под сахарную свёклу. По состоянию на 1 июня посевы заняли 1,089 млн га - это на 4,6 % меньше, чем годом ранее, пишет КТВ-ЛУЧ.