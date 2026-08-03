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Житель Самарской области убил человека, который ранее дал против него показания

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Житель Самарской области убил человека, который ранее дал против него показания

Прокуратура Самарской области поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины. Он признан виновным по п. п. «б», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).

Стороной обвинения доказано, что подсудимый решил отомстить человеку, который ранее дал против него показания о совершении в 2007 году разбойного нападения, в результате чего он был осужден приговором суда. Реализуя задуманное, в качестве пособника он вовлек в совершение преступления своего приятеля, приобрел пистолет, подготовил яму для захоронения и, прибыв на полевой стан, расположенный в селе Владимировка Елховского района, злоумышленник выстрелил несколько раз в мужчину, после чего поместил его в фургон автомобиля и еще произвел выстрелы. Затем на угнанной машине совместно с подельником они доставили пострадавшего к яме, где подсудимый заставил жертву лечь в яму и предложил выбрать способ смерти, после чего выстрелил 9 раз в голову, шею и грудь.

После этого злоумышленники совершили угон второго автомобиля, вернулись к месту захоронения, засыпали труп землей, оставили машину у дома погибшего и скрылись.

С учетом мнения государственного обвинителя по совокупности преступлений виновному назначено пожизненное лишение свободы: первые 5 лет – в тюрьме, остальной срок — в колонии особого режима. Кроме того, в пользу представителя потерпевшего в качестве компенсации морального вреда взыскано 2 млн рублей.

Пособник осужденного ранее приговорен к 9 годам лишения свободы с ограничением свободы.

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