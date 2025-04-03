В метро Самары приступили к генеральной уборке подвижного состава

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С помощью специального шампуня и автоматической мойки сотрудники муниципального предприятия «Самарский метрополитен» очищают вагоны, колеса и подвагонное оборудование.

О порядке в метрополитене и электропоездах специалисты заботятся круглый год. Тем не менее сезонная помывка состава остается неотъемлемой частью технологического обслуживания. Она проводится дважды в год, осенью и весной, и занимает до двух недель.

На всех станциях специалисты метрополитена регулярно включают рециркуляторы. Ежедневно повышенное внимание уделяется чистоте входных групп, переходов и вестибюлей, турникетов, кассовых и терминальных залов, эскалаторов, платформ ожидания и лавок. В целом генеральная уборка и подготовка метрополитена к весенне-летнему сезону завершится до середины апреля. Затем состояние станций и подвижного состава проверит специальная комиссия.

Фото: горадминистрация Самары