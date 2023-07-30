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В Курумоче на несколько часов задержали вылеты двух рейсов

30 июля 2023 21:59
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В Курумоче на несколько часов задержали вылеты двух рейсов

В воскресенье, 30 июля, в самарский аэропорт выехал помощник Куйбышевского транспортного прокурора. Визит представителя надзорного ведомства связан с задержкой сразу двух рейсов: в Санкт-Петербург и Ереван.

— Самолет в столицу Армении (авиакомпания Flyone Armenia) должен был вылететь в 13:10 по самарскому времени. Но его перенесли на 17:40. Рейс в Санкт-Петербург (авиакомпания Smartavia) с 13:35 по самарскому времени перенесли на 18:55. Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, — говорится в сообщении Куйбышевской транспортной прокуратуры.

Здесь добавили, что рейсы перенесены по решению авиакомпаний. При этом, судя по онлайн-табло Курумоча, другие самолеты вылетели из самарской воздушной гавани по расписанию, пишет 63.ру.

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