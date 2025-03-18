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В губернии будут развивать пригородные железнодорожные перевозки

18 марта 2025 15:57
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Сергей Карпов провел выездное совещание по вопросу развития в Самарской области железнодорожных перевозок пригородного сообщения.

Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов провел выездное совещание по вопросу развития в Самарской области железнодорожных перевозок пригородного сообщения.

Совместно с руководством Куйбышевской железной дороги и АО «Самарская пригородная пассажирская компания» Сергей Карпов проехал по железнодорожному маршруту Самара – Тольятти – Сызрань – Самара и обсудил дальнейшие перспективы развития одного из самых востребованных видов транспорта.

В Самарской области пригородным железнодорожным транспортом пользуется более 8 млн пассажиров в год.  На организацию железнодорожных перевозок ежегодно предусматриваются средства бюджета Самарской области. В 2025 году на эти цели предусмотрено более 770 млн рублей.

Участники выездного совещания обсудили дальнейшее развитие маршрутной сети скорых электропоездов «Ласточка».

Напомним, что с 13 января 2025 года, по поручению Вячеслава Федорищева, движение скорого электропоезда «Ласточка», следующего по маршруту Тольятти – Самара, продлено до Новокуйбышевска. С начала года на маршруте перевезено более 200 тысяч пассажиров, что на 18% выше перевозок прошлого года. В том числе более 30 тысяч – это новые пассажиры на продленном участке, из них 36% (11 тысяч человек) проследовали транзитом через Самару.

В целях дальнейшего развития маршрутной сети в регионе в настоящее время рассматривается возможность назначения дополнительной дневной пары «Ласточек», а также продления вечернего рейса «Ласточки» Тольятти – Самара до Новокуйбышевска. Он станет самым поздним железнодорожным маршрутом из Самары в Новокуйбышевск (отправление из Самары в 22.53, прибытие в Новокуйбышевск в 23.17).

Кроме того, планируется создание беспересадочного маршрута по выходным дням из Тольятти через Самару в Сызрань с объединением расписаний электропоездов «Ласточка». Этот маршрут протяженностью 257 км станет самым длинным в Самарской области.

Еще одной темой для обсуждения стало восстановление пригородного маршрута Тольятти – Сызрань через плотину Жигулевской ГЭС, который был отменен в 2007 году. О восстановлении железнодорожного маршрута в указанном направлении в министерство поступают многочисленные обращения граждан.

«После проведения необходимых расчетов, в том числе перспективного пассажиропотока и затрат областного бюджета на новый маршрут, будет принято решение о назначении пригородного поезда Тольятти – Сызрань в тестовом режиме на летний период 2025 года», - отметил министр.  

Теги: Самара

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