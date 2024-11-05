В Госдуме разработали новый законопроект о превышении скорости

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Фракция ЛДПР 5 ноября внесет законопроект, согласно которому предлагается предупреждать водителей о превышении скорости красным сигналом. Об этом сообщает ТАСС.

В тексте законопроекта говорится, что стационарные средства фиксации и передвижные средства фиксации одновременно с фиксацией правонарушения будут подавать сигнал красного цвета.

Уточняется, что красный сигнал послужит для водителя при превышении скоростного режима во время движения дополнительным оповещением. Помимо этого, это позволит человеку за рулем прочувствовать себя нарушителем.