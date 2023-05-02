В автобусном парке Самары износ транспорта составляет 69%

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Ежегодный пассажиропоток в Самаре составляет более 160 миллионов человек (435 тысяч пассажиров в сутки). Ежедневно на линии в Самаре работает больше 1000 единиц подвижного состава. Об этом рассказал на заседании Общественной палаты Самарской области замруководителя департамента транспорта Самары Александр Ерополов.

Такая нагрузка сказывается на состоянии подвижного состава и инфраструктуры.

— В автобусном парке он [износ] составляет 69%; износ трамвайного и троллейбусного парков еще выше. Износ трамвайных путей — почти 50%, из-за чего на 13% путей в силу их неудовлетворительного состояния введено ограничение скоростного движения, — говорится в сообщении региональной общественной палаты.

Выпуск транспорта на сегодняшний день в Самаре составляет около 85% от норматива. В профильном департаменте надеются, что по итогам 2023 года этот показатель будет доведен до уровня 95%, пишет 63.ру.