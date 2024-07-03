Участок трассы М-5 Урал в Самарской области по пятницам, субботам и воскресеньям будет закрыт для большегрузов

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В связи с возросшей интенсивностью в летней период ФКУ «Поволжуправтодор» вводит временное ограничение для проезда большегрузного транспорта. Оно начнет действовать с 12 июля 2024 года для автомобилей общей массой свыше 3,5 т на участке автомобильной дороги М-5 «Урал» от Сызрани до Тольятти (с 890-го по 976-й км).

Проезд будет закрыт в период:

- по пятницам с 12:00 до 22:00 часов (время самарское) в сторону Москвы;

- по субботам с 08:00 до 14:00 часов (время самарское) в сторону Москвы;

- по воскресеньям с 12:00 до 22:00 часов (время самарское) в сторону в сторону Самары.

Данная мера вводится в увеличившейся загрузкой автомобильной дороги М-5 «Урал» в районе Жигулевской ГЭС. Ограничение продлится до 1 сентября 2024 года.

Движение грузового транспорта (общей массой свыше 3,5 т) на период действия ограничений предлагается направить по объездным маршрутам по следующим федеральным трассам:

- М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа;

- А-151 Цивильск - Ульяновск;

- М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск (подъезд к городу Ульяновск);

- P-241 Казань - Буинск - Ульяновск;

- P-229 Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград, исключая км 44 - км 45;

- P-228 Сызрань - Саратов - Волгоград.

Специалисты ФКУ «Поволжуправтодор» призывают водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и настоятельно рекомендуют во избежание осложнения движения на участке федеральной трассы выбирать альтернативные маршруты следования с учетом вводимых ограничений.

Телефон круглосуточной диспетчерской службы ФКУ «Поволжуправтодор»: (8412) 55-11-04, моб. тел. 8 (929) 769-49-19.