Я нашел ошибку
Главные новости:
Оксана Губа возглавила Правовой департамент Администрации городского округа Самара
Оксана Губа возглавила Правовой департамент Администрации городского округа Самара
Инвестплощадки полностью обеспечены инженерной и транспортной инфраструктурой, а также необходимыми административно-правовыми условиями.
В индустриальных и логистических парках губернии создано более 11 000 рабочих мест
Эту единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей получают многодетные семьи, где появился третий (или последующий) ребёнок.
Многодетные родители региона получают семейный капитал по упрощенным правилам
Январь 2025 года в Москве может стать одним из самых теплых в истории
Январь 2025 года в Москве может стать одним из самых теплых в истории
В Кинельском районе взыскана компенсация морального вреда в результате ДТП, в котором погиб пассажир мотоцикла
В Кинельском районе взыскана компенсация морального вреда в результате ДТП, в котором погиб пассажир мотоцикла
Многодетная семья из Богатовского района развивает молочную ферму
Многодетная семья из Богатовского района развивает молочную ферму
Общество «Знание» в Самарской области организует акцию ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Общество «Знание» в Самарской области организует акцию ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Три новых «Витязя» осваивают трамвайный маршрут Самары
Три новых «Витязя» осваивают трамвайный маршрут Самары
Наверх
Самара  -14 °C, Тольятти  -15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 99.93
-2.03
EUR 103.29
-1.76
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Клиенты билайна из Самарской области провели 38 лет в разговорах с эффектом присутствия
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 24 и 25 января в Самаре
В Самаре Центральная хоровая школа представит программу «От чистого истока»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Три новых «Витязя» осваивают трамвайный маршрут Самары

22 января 2025 13:49
91
Три новых «Витязя» осваивают трамвайный маршрут Самары

Три трамвая «Витязь М» вышли на самый загруженный маршрут Самары – №22. Его протяженность составляет почти 20 км – это порядка 40 остановок на отрезке 15-й микрорайон – Пионерская. Трамваи поставлены в лизинг компанией СберЛизинг.

Накануне трамваи прошли обкатку, в которой приняло участие руководство региона: Глава городского округа Самара Иван Носков, вице-губернатор-председатель Правительства Самарской области Михаил Смирнов, министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов. Также на мероприятии присутствовали управляющий Самарским отделением Сбербанка Наталья Красулина и исполнительный директор Поволжского филиала Сергей Гнусин.

Вагоны произведены на Тверском механическом заводе электротранспорта, который входит в «ПК Транспортные системы». Договор между «ПК ТС» и СберЛизингом на поставку трех трёхсекционных трамваев модели 71-931М «Витязь М» в Самару был подписан в середине прошлого года. Поставка состоялась с четким соблюдением всех сроков.

Трамваи «Витязь М» уже заслужили хорошую репутацию и в других регионах страны. В Москве успешно курсируют более 400 трамваев этой марки, а в Санкт-Петербурге – около 100.

«Витязь М» - это низкпольный, трёхсекционный трамвай с просторным салоном. При его проектировании во главу угла ставился вопрос удобства и безопасности пассажиров. Панорамные окна, эргономичные сиденья, широкие двери и просторный салон создают безупречную атмосферу комфорта. Важно, что интерьер не только эстетически привлекательный, но и пожаробезопасный, так как его элементы содержат алюминиевые сплавы. Дополнительный комфорт поездке придают информационные экраны и зарядные устройства для мобильных телефонов.

«Развитие региона – одно из ключевых направлений нашего партнёрства с правительством Самарской области. Мы реализуем совместные проекты, которые отвечают запросам и потребностям жителей области. Обновление парка электротранспорта направлено на улучшение качества пассажирских перевозок и комплексное развитие транспортной инфраструктуры. И уже сегодня, совершая первую поездку в новом, технологичном трамвае, мы видим, как меняется облик города, а жизнь самарцев становится более комфортной и удобной», – подчеркнула управляющий Самарским отделением Сбербанка Наталья Красулина.

Максим Голобоков, директор Поволжского регионального филиала СберЛизинга: «Появление «Витязей» на улицах города – это, без преувеличения, очень важное событие для жителей Самары. Напомню, что до конца 2026 года в город прибудет еще 71 трамвай «Львенок», которые мы также поставляем в лизинг. Поставщиком вновь выступит наш многолетний надежный партнер – компания «ПК ТС». Все эти поставки в совокупности позволит обновить парк общественного транспорта города примерно на треть, ну а пока три богатыря «Витязя» помогут разгрузить маршрут с самым большим числом пассажиров».

Теги: Городской транспорт

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре 10 автобусных маршрутов задержали из-за ДТП
22 января 2025, 12:39
В Самаре 10 автобусных маршрутов задержали из-за ДТП
В среду, 22 января, в центре Самары встало дорожное движение по причине аварии. Транспорт
175
В России предложили создать фонд для обновления общественного транспорта
21 января 2025, 09:56
В России предложили создать фонд для обновления общественного транспорта
Авторы инициативы считают ее необходимой в связи с медленным обновлением подвижного состава. В стране
303
Самарцы просят продлить работу городского транспорта до полуночи
20 января 2025, 13:31
Самарцы просят продлить работу городского транспорта до полуночи
Пока до этого времени в городе работает метрополитен. Транспорт
576
В центре внимания
Жители Самарской области могут присоединиться к «Лыжне России-2025»
21 января 2025  13:23
Жители Самарской области могут присоединиться к «Лыжне России-2025»
401
В Самаре подвели итоги реализации национальных проектов «Демография» и «Образование»
21 января 2025  13:05
В Самаре подвели итоги реализации национальных проектов «Демография» и «Образование»
519
Сегодня в 14:00 в Самаре состоится прямой эфир круглого стола: «Зимняя уборка дворов: права жителей и зоны ответственности»
21 января 2025  12:59
Сегодня в 14:00 в Самаре состоится прямой эфир круглого стола: «Зимняя уборка дворов: права жителей и зоны ответственности»
897
В Самарской области 21 января ввели ограничение на трассе М5
21 января 2025  12:02
В Самарской области 21 января ввели ограничение на трассе М5
394
На выставке «Самара» наградили 45-тысячного посетителя
21 января 2025  10:15
45-тысячным гостем выставки «Самара» стал учитель по предмету «Основы безопасности и защиты Родины»
382
Весь список