Три новых «Витязя» осваивают трамвайный маршрут Самары

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Три трамвая «Витязь М» вышли на самый загруженный маршрут Самары – №22. Его протяженность составляет почти 20 км – это порядка 40 остановок на отрезке 15-й микрорайон – Пионерская. Трамваи поставлены в лизинг компанией СберЛизинг.

Накануне трамваи прошли обкатку, в которой приняло участие руководство региона: Глава городского округа Самара Иван Носков, вице-губернатор-председатель Правительства Самарской области Михаил Смирнов, министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов. Также на мероприятии присутствовали управляющий Самарским отделением Сбербанка Наталья Красулина и исполнительный директор Поволжского филиала Сергей Гнусин.

Вагоны произведены на Тверском механическом заводе электротранспорта, который входит в «ПК Транспортные системы». Договор между «ПК ТС» и СберЛизингом на поставку трех трёхсекционных трамваев модели 71-931М «Витязь М» в Самару был подписан в середине прошлого года. Поставка состоялась с четким соблюдением всех сроков.

Трамваи «Витязь М» уже заслужили хорошую репутацию и в других регионах страны. В Москве успешно курсируют более 400 трамваев этой марки, а в Санкт-Петербурге – около 100.

«Витязь М» - это низкпольный, трёхсекционный трамвай с просторным салоном. При его проектировании во главу угла ставился вопрос удобства и безопасности пассажиров. Панорамные окна, эргономичные сиденья, широкие двери и просторный салон создают безупречную атмосферу комфорта. Важно, что интерьер не только эстетически привлекательный, но и пожаробезопасный, так как его элементы содержат алюминиевые сплавы. Дополнительный комфорт поездке придают информационные экраны и зарядные устройства для мобильных телефонов.

«Развитие региона – одно из ключевых направлений нашего партнёрства с правительством Самарской области. Мы реализуем совместные проекты, которые отвечают запросам и потребностям жителей области. Обновление парка электротранспорта направлено на улучшение качества пассажирских перевозок и комплексное развитие транспортной инфраструктуры. И уже сегодня, совершая первую поездку в новом, технологичном трамвае, мы видим, как меняется облик города, а жизнь самарцев становится более комфортной и удобной», – подчеркнула управляющий Самарским отделением Сбербанка Наталья Красулина.

Максим Голобоков, директор Поволжского регионального филиала СберЛизинга: «Появление «Витязей» на улицах города – это, без преувеличения, очень важное событие для жителей Самары. Напомню, что до конца 2026 года в город прибудет еще 71 трамвай «Львенок», которые мы также поставляем в лизинг. Поставщиком вновь выступит наш многолетний надежный партнер – компания «ПК ТС». Все эти поставки в совокупности позволит обновить парк общественного транспорта города примерно на треть, ну а пока три богатыря «Витязя» помогут разгрузить маршрут с самым большим числом пассажиров».