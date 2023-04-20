Стало известно первое весеннее расписание «Валдай 45-Р» в Самаре

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Появилось весеннее расписание скоростных пассажирских суден «Валдай 45-Р», уже с 28 апреля 2023 начнут курсировать два судна «Илья Репин» и «Валерий Грушин. А с 1 июня 2023 года к навигации присоединятся еще два новых «Валдая-45Р».

Ежедневно с 28 апреля по 5 мая 2023 года жители и гости Самарской области смогут отправиться с речного вокзала Самары в Ширяево в 10.00 и в 15.00. Из Ширяево можно будет уехать в 11.00 и 17.00. Время в пути займет всего 45 минут.

Также с 28 апреля по 5 мая 2023 года жители и гости Самарской области смогут отправиться и в Винновку. Из Самары судно отправляется в 12.00, а обратно в 14.00. Время в пути займет всего 40 минут.

Стоимость проезда составляет 700 рублей – взрослый, 500 рублей – детский от 5 до 10 лет при наличии свидетельства о рождении или его копии. Дети до 5 лет – бесплатно без места (Внимание! Действует ограничение: не более 1 ребенка на руках одного взрослого).

Заранее приобрести билеты любой желающий сможет на сайте http://volga-travel.com/ уже с 24 апреля 2023 года.

Дети до 15 лет совершают речную прогулку в сопровождении взрослого.

На регулярных пассажирских рейсах пассажир может провозить с собой бесплатно ручную кладь (легко переносимые, не стесняющие других пассажиров вещи), общий вес которых составляет не более 20 кг.

«Валдай 45-Р» — речное мелкосидящее пассажирское судно на подводных крыльях. В Самарской области «Валдай» предназначен для скоростных перевозок в светлое время суток в село Ширяево. Пассажировместимость «Валдая» – 45 человек, а скорость следования – 65 км/ч.

Поездка на речном транспорте будет комфортной и недолгой. Салон судна полностью оборудован мягкими сиденьями, комфортабельной и современной системой кондиционирования, а также багажными полками.