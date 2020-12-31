Стало известно, какой рейс станет первым из самарского аэропорта в 2021 году

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1 января намечен перелет в Москву.



Пресс-служба аэропорта Курумоч рассказала, какой рейс станет первым в наступающем году. 1 января в 5:20 из Самары самолет отправится в московский аэропорт Домодедово. Ранее (в 2:45) он же прилетит в столицу 63-го региона.



Последний перелет в 2020 году произойдет сегодня, 31 декабря, в 21:35. Борт также отправится из Самары в Москву, но в аэропорт Шереметьево.



На новогодние каникулы запланировано более 460 пассажирских рейсов, их среднесуточное число составит 47. Самыми популярными направлениями остаются Москва, Санкт-Петербург и Сочи. В последний город в праздничные дни будут осуществляться ежедневные перелеты с частотой до трех вылетов в сутки, сообщает Сова.инфо.