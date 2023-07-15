Самару, Сызрань и Тольятти хотят связать кольцевым маршрутом электрички

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В Самарской области может появиться новый маршрут электричек. С таким предложением выступили представители Куйбышевской железной дороги (КбшЖД).

— Есть идея создать в регионе первый железнодорожный кольцевой маршрут. Он должен связать наши крупные города — Самару, Сызрань и Тольятти (в районе Жигулевского моря), — пояснили представители КбшЖД.

Поэтому они обратились за помощью к местным жителям. Представители КбшЖД предложили пассажирам озвучить свои идеи, какие станции и остановки можно и нужно включить в кольцевой маршрут пишет 63.ру.