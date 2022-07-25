Самарское МП «ТТУ» потратит 2,7 млн рублей на видеокамеры для трамваев

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Их планируется установить на 12 составах «Татра Т3».

Муниципальное предприятие Самары «Трамвайно-троллейбусное управление» ищет подрядчика для поставки системы видеонаблюдения для транспорта. Начальная цена контракта превышает 2,7 млн руб. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Речь идет об оборудовании для 12 трамваев «Татра Т3». Комплект для каждой единицы транспортного средства должен включать видеорегистратор с защитой от вандалов в противовибрационном боксе, а также шесть видеокамер с микрофоном, монитор, жесткий диск, устройство контроля системы со световой индикацией, кабели и преобразователь напряжения.

Оборудование должно быть новым, выпущенным не ранее 2022 года, и работать на операционной системе Linux.

Предполагается, что его поставят и установят в течение 45 календарных дней. Победителя торгов определят 8 августа 2022 года, пишет СитиТраффик.