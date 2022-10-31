Самарский аэропорт Курумоч перешёл на осенне-зимнее расписание

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В воскресенье, 30 октября 2022 года, аэропорт Курумоч перешёл на осенне-зимнее расписание полётов. В этот период запланированы рейсы из Самары по 37 направлениям. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта.

Отмечается, что больше всего полетов планируется в Москву - до 14 рейсов в сутки. А также в Санкт-Петербург - до 7 рейсов (в зависимости от дня недели).

Кроме того, в осенне-зимний период будут доступны перелёты в Екатеринбург, Волгоград, Нижний Новгород, Новосибирск, Уфу, Сургут и другие города России. Рейсы по ним будет выполнять 21 авиакомпания.

Зимой жители Самары смогут летать и в Сочи. Вылеты будут осуществляться ежедневно. На черноморский курорт можно будет вылететь любой из пяти авиакомпаний. Также в зимнем расписании сохранятся рейсы в Махачкалу, Стамбул, Анталью, Дубай, Астрахань и Магас.

Напомним, с 28 октября 2022 года в расписании стало больше ежедневных прямых рейсов в Москву и Санкт-Петербург, пишет Сова.