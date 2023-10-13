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С 14 октября подвижной состав «Ласточки» будет временно заменен

13 октября 2023 14:02
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С 14 октября подвижной состав «Ласточки» будет временно заменен.

Как пояснили в СППК, замена связана "с производственной необходимостью".

В Самарской пригородной пассажирской компании пояснили, что 14, 15, 16, 17, 18, 19 октября подвижной состав «Ласточки», которая курсирует из Самары в Сызрань и Тольятти, будет заменен на вагоны ЭД4М. Подробности расписания можно будет посмотреть здесь.

Добавим, ранее сообщалось, что во второй половине октября и в начале ноября в расписание движения электричек из-за ремонта путей сообщения внесены существенные изменения, пишет КТВ-Луч.

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