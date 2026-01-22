С 1 марта кандидаты в водители смогут удаленно изучать теорию для получения прав

С марта 2026 года в системе подготовки водителей появится новый формат: часть теоретической программы для получения прав разрешат осваивать в удалённом режиме. Такие изменения заложены в обновлённых нормативных требованиях к обучению кандидатов в водители.

Онлайн-формат будет реализован через специализированные цифровые платформы, способные отслеживать присутствие слушателей на занятиях и оценивать уровень усвоения материала. При этом учебные заведения не обязывают переходить на дистанционку — автошколы смогут и дальше вести теорию исключительно очно, если не станут внедрять электронные инструменты.

Одновременно расширяется перечень площадок, где допускается обучение будущих автомобилистов. Подготовку можно будет проходить не только в классических автошколах, но и на базе автопарков, транспортных предприятий и иных организаций, обладающих лицензией на образовательную деятельность, пишет МК.