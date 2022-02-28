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РЖД назначили дополнительные поезда для застрявших на юге России туристов

28 февраля 2022 16:42
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РЖД назначили дополнительные поезда для застрявших на юге России туристов

РЖД назначили 6,6 тысячи дополнительных поездов для вывоза туристов, которые застряли в городах юга России из-за отмены авиарейсов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

Поезда будут предоставлены в понедельник, 28 февраля, и во вторник, 1 марта. «На сегодня организовано более 3,6 тысячи мест, на завтра — почти три тысячи мест. Дополнительные поезда назначаем из Адлера, Анапы, Новороссийска и Белгорода», — уточнили в РЖД. Также отмечается, что при необходимости рассматривается возможность увеличить количество составов.

В компании добавили, что билеты на дополнительные поезда уже в продаже. На них установлены фиксированные цены.

Ранее, 24 февраля, рейсы из нескольких аэропортов юга России были приостановлены до 2 марта из-за спецоперации в Донбассе. В их число вошли Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь и другие.

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