Рост цен на авиабилеты летом будет в пределах инфляции

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Пока нет причин для резкого роста стоимости билетов на авиаперевозки, об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) журналистам рассказал генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский.

«В период с января по апрель фиксировался рост в 7%, но летом мы ожидаем рост на уровне инфляции», — отметил он.

По его словам, значительного роста в целом по отрасли в текущем году не фиксируется.

Некоторые коррекции могут произойти из-за роста тарифов на аэродромное обслуживание. Большое внимание уделяется льготным программам.

«Порядка 359 тыс. льготных билетов было продано с 23 декабря, когда мы первыми реализовали эту программу по льготным билетам для детей до 12 лет с 50%», — отметил глава авиакомпании.

Уже воспользовались перевозкой 240 тыс. российских детей, пишут "Известия".