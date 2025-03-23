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Россиян накажут за неправильно помытый автомобиль

23 марта 2025 10:37
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Россиян накажут за неправильно помытый автомобиль

Соблазну помыть машину вне специально отведенных мест лучше не поддаваться – это может обойтись дороже, чем в автомойке, рассказал агентству "Прайм" доцент департамента права Московского городского педагогического университета Максим Тишаков.

Процедура мытья автомобиля регулируется как федеральным, так и региональным законодательством.

"Не допускается нарушение земельного и природоохранного законодательства, вред окружающей среде. То есть, требуется неукоснительно соблюдать положения экологических и санитарно-гигиенических норм и правил", — разъяснил он.

Федеральное законодательство устанавливает запрет на мытье транспорта в лесах и у водоемов. В субъектах РФ толкование шире – каждый прописывает свои ограничения и штрафы. В частности, в Москве и Подмосковье мойка авто вне специально отведенных мест обойдется в несколько тысяч рублей.

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