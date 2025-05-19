Росавиация не планирует штрафовать пассажиров, встающих с мест раньше времени

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Росавиация не планирует вводить штрафы для авиапассажиров, встающих с мест раньше времени, по аналогии с авиакомпаниями Турции, сообщил журналистам в кулуарах форума HeliRussia 2025 глава ведомства Дмитрий Ядров.

Как следует из полученного РИА Новости циркуляра Генерального управления гражданской авиации Турции, встающим с мест до полной остановки двигателя пассажирам турецких авиакомпаний теперь грозит административный штраф.

"Точно нет. Мы хотим еще с турецкими авиавластями и авиакомпаниями эту историю обсудить, потому что для нас очень важно, как это будет отражаться на гражданах России, которые выполняют полеты турецкими авиакомпаниями, в том числе Turkish Airlines", - сообщил Ядров на вопрос о возможности введения подобных штрафов российскими авиакомпаниями.

Штрафные санкции применяются на основании кодекса об административных правонарушениях по существующей в России практике. "Мы не одобряем практику введения штрафных санкций отдельными авиакомпаниями вне рамок действующего законодательства", - добавил Ядров.