Расписание речных судов из Самары в Рождествено и Ширяево изменят с 31 октября

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В Самаре с понедельника, 31 октября 2022 года, изменят расписание движения судов на двух речных маршрутах. По-новому начнут ходить теплоходы в Ширяево и Рождествено. Информация об этом размещена на сайте Самарского речного пассажирского предприятия.

График движения судов по направлению Самара – Рождествено: 6:00, 7:00, 8:00 (с заходом на Проран), 10:00 (П), 12:00, 14:00 (П), 16:00, 17:30, 19:00 (П) и 21:00. В обратную сторону: 6:00, 7:00 (П), 8:00, 9:00 (П), 11:00, 13:00 (П), 15:00, 16:45, 18:15 (П) и 20:00.

В Ширяево теплоходы будут ходить ежедневно, но один раз в сутки. Отправление из Самары намечено на 8:30, обратно – в 16:00.

Напомним, с 31 октября 2022 года на Волге закроют восемь пристаней: Зольное, Солнечная поляна, Богатырь, Гаврилова поляна, Подгоры, Нижний Пляж, Шелехметь, Винновка, пишет Самара-КП.