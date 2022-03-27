Раскрыта стоимость билетов по новым международным рейсам из Сочи

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Все цены представлены из расчета «минимальный тариф на одного человека в одну сторону на ближайшую доступную дату».



Так, улететь из Сочи в Анталью (Турция) можно за 24,5 тыс. рублей, в Даламан, Стамбул и Бодрум (Турция) за – 25,3 тыс. рублей,



Перелет из Сочи в Каир (Египет) обойдется в 30,6 тыс. рублей, из Сочи в Тель-Авив (Израиль) – 26,2 тыс. рублей.



Кроме того, из Сочи можно улететь в Ереван (Армения) за 25,8 тыс. рублей, а в Нур-Султан (Казахстан) за 34,8 тыс. рублей.



Полеты из Сочи по 17 направлениям будут осуществляться авиакомпанией «Россия» на самолетах отечественного производства Superjet 100, сообщает Типичный Сочи