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Раскрыта стоимость билетов по новым международным рейсам из Сочи

27 марта 2022 12:50
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Раскрыта стоимость билетов по новым международным рейсам из Сочи

Все цены представлены из расчета «минимальный тариф на одного человека в одну сторону на ближайшую доступную дату».

Так, улететь из Сочи в Анталью (Турция) можно за 24,5 тыс. рублей, в Даламан, Стамбул и Бодрум (Турция) за – 25,3 тыс. рублей,

Перелет из Сочи в Каир (Египет) обойдется в 30,6 тыс. рублей, из Сочи в Тель-Авив (Израиль) – 26,2 тыс. рублей.

Кроме того, из Сочи можно улететь в Ереван (Армения) за 25,8 тыс. рублей, а в Нур-Султан (Казахстан) за 34,8 тыс. рублей.

Полеты из Сочи по 17 направлениям будут осуществляться авиакомпанией «Россия» на самолетах отечественного производства Superjet 100, сообщает Типичный Сочи

 

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