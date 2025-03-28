Очередная партия новых трамваем уже в Самаре

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27 марта «ПК Транспортные системы» поставила в Самару 3 односекционных трамваев нового поколения «Львенок». Еще 4 трамвая прибыли раньше и проходят обкатку, после которой выйдут в рейсы.



«Общая партия этого года составляет 40 единиц. С учетом последней партии вагонов, на сегодняшний день всего в Самару прибыло 19 «Львят». Вновь прибывшие вагоны разгружены, произведен технический осмотр. После этого, согласно регламенту, они должны пройти 50 км обкатки. По завершению пуско-наладочных работ, которые занимают 2-3 дня, вагоны выйдут на маршруты», - рассказал начальник трамвайного депо муниципального предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление» Алексей Лебедев.



Горожане уже оценили достоинства, которыми обладают новые низкопольные трамваи: плавность хода, система климат-контроля, USB-разъемы для подзарядки мобильных устройств, мониторы, на которых отображается температура в салоне и снаружи, а также информация о маршруте, времени и расстоянии до следующей остановки. На данный момент по улицам Самары курсируют 12 «Львят». Больше всего их на маршруте №13 («Костромской пер. — Постников овраг») – 8 вагонов.



Масштабное обновление подвижного состава электрического транспорта в Самаре и необходимость поддержания новой техники в рабочем состоянии потребовало открытие центров гарантийного обслуживания.



«В каждом регионе, где успешно эксплуатируются наши трамваи, открываются центры технического сопровождения. В феврале такой центр открылся в Самаре. В рамках гарантийных обязательств специалисты предприятия смогут оперативно проводить ремонт. Кроме того, мы помогаем работникам самарского депо адаптироваться к особенностям эксплуатации и обслуживанию новых современных трамваев», - отметил начальник отдела по вводу в эксплуатацию «ПК Транспортные системы» Руслан Баранов.



Парк трамваев в Самаре начал активно обновляться с конца 2024 года, когда в город прибыли 3 трехсекционных низкопольных трамвая «Витязь-М». С февраля текущего года в Самару начали доставлять односекционные трамвайные вагоны «Львенок».



Следующая партия современных односекционных трамваев в количестве 15 единиц поступит в Самару уже в апреле этого года.

Фото: администрация Самары