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Новые трамваи «Львенок» готовят к выходу на маршрут № 1 в исторической части Самары

29 мая 2025 10:44
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Новые трамваи «Львенок» готовят к выходу на маршрут № 1 в исторической части Самары

28 мая в Самару поступили последние трамваи марки 71-911ЕМ «Львенок» из партии, запланированной на 2025 год. 

Сейчас они проходят приемку, пусконаладку и в ближайшее время отправятся на обязательную обкатку. Те вагоны, которые были доставлены ранее, уже осваивают трамвайный маршрут № 1, чтобы к началу июня начать на нем регулярные пассажирские рейсы. 

 Новые односекционные «Львята» выходят на смену трамваям серии «Татра Т3» 70-х годов выпуска. На сегодняшний день в постоянной эксплуатации 34 вагона, до конца недели обкатку пройдут еще 6 вагонов, 2 из которых отгружены с тралов, распакованы и поставлены на рельсы городского депо 28 мая.

Фото: горадминистрация

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