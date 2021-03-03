На въезде в Самару образовалась многокилометровая пробка

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Трасса М-5 оказалась заблокирована на въезде в Самару. Как сообщают очевидцы, образовалась большая пробка.

Основная причина, по которой возникли заторы – скопление большегрузов в районе гостиницы «Моя». Проезжающие мимо автомобилисты и пассажиры заметили, что на полосе, ведущей в город, застряли две многотонные фуры. Предположительно, они не смогли взобраться в гору по скользкой дороге. При этом признаков дорожно-транспортного происшествия на данном участке не наблюдалось, и движение автотранспорта продолжалось.

Однако в результате ДТП, произошедшего около 9 часов утра, одна полоса движения трассы М-5 на въезд в город оказалась полностью перекрыта. Поскольку затор произошел в утренний час пик, в нем оказался "зажат" также и общественный транспорт. Яндекс показал в этом участке 7 бальную пробку.

В основной части Самары утро также началось с семибалльных пробок, но к 10 утра дороги стали свободнее, пишет ГТРК Самара.