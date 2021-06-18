На улицы вышли арома-такси с любимым запахом Самары

Я нашел ошибку
Главные новости:
Решение о выделении средств было принято Правительством после одобрения Комиссией при поддержке депутата.
Из федерального бюджета региону выделено дополнительно более 1,6 млрд рублей на выплаты детям от 3 до 7 лет 
Продолжаются работы на подготовительном этапе строительства двухуровневой автомобильной развязки
В выходные дни будет перекрыто движение по улице Советской Армии
Всего в войска убыло 78 человек в различные воинские части.
Сборный пункт военного комиссариата СО проверили на соблюдение прав призывников  
Состоялось выездное заседании комиссии Общественной палаты Самарской области.
Проверили , как идет строительство моста через Сок
Самовольные врезки: специалисты «РКС-Самара» проверяют частный сектор Октябрьского района
Самовольные врезки: специалисты «РКС-Самара» проверяют частный сектор Октябрьского района
Более половины жителей Самары против введения COVID-паспортов
Более половины жителей Самары против введения COVID-паспортов
В Самарской области задержана воровка, скрывшаяся от следствия
В Самарской области задержана воровка, скрывшаяся от следствия
Россияне потратили 235 миллионов долларов на мобильные игры в начале 2021 года
Россияне потратили 235 миллионов долларов на мобильные игры в начале 2021 года
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.5
0.47
EUR 86.7
-0.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На самарском стадионе "Салют" состоялись первые региональные официальные соревнования
«Гонка Героев» пройдет 19 июня в Самаре
В Самаре прошел региональный этап молодежного чемпионата ПФО по «Что? Где? Когда?»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

На улицы вышли арома-такси с любимым запахом Самары

18 июня 2021 13:12
147
На улицы вышли арома-такси с любимым запахом Самары

AliExpress Россия совместно с сервисом городской мобильности «Ситимобил» запустили арома-такси на улицах Самары. Также узнать аромат своего города смогут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара, Казани и Уфы.

Проект приурочен к исследованию самых популярных ароматов в российских городах, которое провела AliExpress Россия. Теперь клиенты «Ситимобил» в Самаре могут послушать запах своего города в машинах, подключенных к акции. В акции участвуют более 350 автомобилей от партнёров сервиса в указанных городах.

Для Самары это запах бодрящего кофе, в Москве — запах жасмина, в Петербурге — лимона, в Казани — сандалового дерева, в Сочи — мяты. Жители Краснодара смогут послушать аромат эвкалипта, а уфимцы — запах ванили.

«В апреле мы составили масштабную парфюмированную карту России и выяснили, какие ароматы предпочитают в разных регионах России. Для этого мы проанализировали данные о покупках россиян на площадке за 2020 год в категориях парфюмерия, бытовая химия, уходовая косметика, ароматы для дома. Нам показалось хорошей идеей сделать так, чтобы в каждом российском городе смогли не только узнать о любимом запахе жителей, но и послушать его в поездке», — комментирует Инна Булычева, руководитель lifestyle-коммуникаций AliExpress Россия.

«Мы знаем, что все города, в которых мы есть, по-настоящему уникальны. Мы решили поддержать совместную акцию с AliExpress, чтобы каждый житель во время поездки в такси смог услышать запах своего города, отвлечься от собственных мыслей, а главное — понять, совпадает ли его любимый запах с тем, что любят его земляки», — рассказывает пресс-служба Ситимобил.

Послушать ароматы жители городов смогут до конца июня.

Фото: Pixabay.com

Теги: AliExpress Аромат кофе Ситимобил такси

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
40% работников Самарской области помогает настроиться на рабочий день чашка кофе
17 июня 2021, 09:19
40% работников Самарской области помогает настроиться на рабочий день чашка кофе
Чаще других так отвечают представители индустрии развлечений и специалисты по управлению персоналом. Общество
256
Le Labo Santal 33 – чувственность и страсть в элегантном флаконе
27 мая 2021, 15:24
Le Labo Santal 33 – чувственность и страсть в элегантном флаконе
Аромат Le Labo Santal 33 относится к классу фужерных древесных. Он загадочный, пряный, будоражащий воображение. Общество
97
В Самаре таксист сбил трехлетнюю девочку
17 мая 2021, 10:25
В Самаре таксист сбил трехлетнюю девочку
Она выбежала на проезжую часть. Происшествия
725
В центре внимания
На набережной в Самаре будет работать мобильный пункт вакцинации
18 июня 2021  12:08
На набережной в Самаре будет работать мобильный пункт вакцинации
136
Игорь Комаров: В Самарской области мы видим высокие по сравнению с другими регионами показатели
18 июня 2021  09:35
Игорь Комаров: в Самарской области мы видим высокие по сравнению с другими регионами показатели
433
Важность информационной работы отмечает и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
17 июня 2021  17:15
На Федеральном форуме «Производительность 360» Самарская область получила награду за высокие результаты по освещению нацпроекта
1539
Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев и Полпред Президента страны в ПФО Игорь Комаров второй день работают на территории Самарской области.
17 июня 2021  15:09
Вместе с губернатором Николай Патрушев и Игорь Комаров ознакомились с работой РКЦ «Прогресс» и «ОДК-Кузнецов»
792
Анатолий Баранников ушел с поста главного архитектора Самарской области
17 июня 2021  10:54
Анатолий Баранников ушел с поста главного архитектора Самарской области
447
Весь список