На улицы вышли арома-такси с любимым запахом Самары

147

AliExpress Россия совместно с сервисом городской мобильности «Ситимобил» запустили арома-такси на улицах Самары. Также узнать аромат своего города смогут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара, Казани и Уфы.

Проект приурочен к исследованию самых популярных ароматов в российских городах, которое провела AliExpress Россия. Теперь клиенты «Ситимобил» в Самаре могут послушать запах своего города в машинах, подключенных к акции. В акции участвуют более 350 автомобилей от партнёров сервиса в указанных городах.

Для Самары это запах бодрящего кофе, в Москве — запах жасмина, в Петербурге — лимона, в Казани — сандалового дерева, в Сочи — мяты. Жители Краснодара смогут послушать аромат эвкалипта, а уфимцы — запах ванили.

«В апреле мы составили масштабную парфюмированную карту России и выяснили, какие ароматы предпочитают в разных регионах России. Для этого мы проанализировали данные о покупках россиян на площадке за 2020 год в категориях парфюмерия, бытовая химия, уходовая косметика, ароматы для дома. Нам показалось хорошей идеей сделать так, чтобы в каждом российском городе смогли не только узнать о любимом запахе жителей, но и послушать его в поездке», — комментирует Инна Булычева, руководитель lifestyle-коммуникаций AliExpress Россия.

«Мы знаем, что все города, в которых мы есть, по-настоящему уникальны. Мы решили поддержать совместную акцию с AliExpress, чтобы каждый житель во время поездки в такси смог услышать запах своего города, отвлечься от собственных мыслей, а главное — понять, совпадает ли его любимый запах с тем, что любят его земляки», — рассказывает пресс-служба Ситимобил.

Послушать ароматы жители городов смогут до конца июня.

Фото: Pixabay.com