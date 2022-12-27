На трассе М-5 «Урал» в Самарской области временно перекроют движение

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Во вторник, 27 декабря, в 63-м регионе ожидается перекрытие федеральной трассы М-5. Об этом рассказали представители «Поволжуправтодора», которое обслуживает дорогу. Речь идет об участке на 1040-м километре автодороги в Красноярском районе, в районе развязки на Красный Яр.

— Краткосрочные перекрытия движения запланированы 27 декабря с 12:00 до 12:15, 13:00 до 13:15, с 14:00 до 14:15, с 15:00 до 15:15 по местному времени. Ограничения введут на время монтажа проводов высоковольтной линии. ФКУ «Поволжуправтодор» просит автомобилистов отнестись к временным неудобствам с пониманием и учитывать эту информацию при планировании поездок, — говорится в сообщении «Поволжуправтодора».

Трассу М-5 регулярно перекрывают по тем или иным причинам. Последний раз перекрытие состоялось 12 декабря, пишет 63.ру.