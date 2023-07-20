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На самокатах можно ездить вдвоем, но при условии

20 июля 2023 14:41
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На самокатах можно ездить вдвоем, но при условии

Одним из самых частых правонарушений с использованием электросамокатов является то, что люди ездят на них вдвоем. Однако в российских Правилах дорожного движения есть норма, позволяющая так делать, если конструкция электросамоката предусматривает такую возможность.

Об этом рассказал старший инспектор по особым поручениям отдела нормативно-правового регулирования и внешнего взаимодействия главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Виктор Стельмах, выступая в Общественной палате.

При этом инспектор отметил, что ему не встречались такие виды средств индивидуальной мобильности, конструкция которых действительно бы позволяла перевозить двух людей одновременно, пишет Смотрим.

"Возможно, и есть. Считаем, что это, наверное, будет все-таки скорректировано, когда очередной пакет изменений (в ПДД) будет вноситься", – подчеркнул он.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев сообщал, что штраф за езду на электросамокате или других средствах индивидуальной мобильности (СИМ) одновременно двумя людьми может составлять 1 тысячу рублей.

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