На границе России продолжают формироваться очереди из импортных автомобилей. По информации издания Коммерсантъ, ситуация может сохраниться до конца ноября. Причиной тому стали опасения участников рынка относительно роста цен после изменения правил расчета утильсбора.

«Большинство опрошенных „Ъ“ дилеров и логистических компаний говорят, что наиболее сложная ситуация на границе с Казахстаном, через который идет транзит из Китая. <...> Это связано с резким ростом поставок в преддверии изменений правил расчета утилизационного сбора», — сказано в материале издания.

В настоящее время, по информации компании «Автодом», в очередях на границах может находиться примерно 3–4 тысячи автовозов. Наибольшие сложности наблюдаются на границе с Казахстаном, где отмечается максимальная нагрузка на контрольно-пропускные пункты. Как сообщил генеральный директор Независимой сервисной компании Олег Черников, на пунктах пограничного контроля с Казахстаном скопилось около 9 тысяч грузовых автомобилей. Аналитики указывают, что через это направление осуществляется транзит транспортных средств из Китая.

По словам собеседников издания, значительные очереди на границе с Казахстаном начали формироваться с середины сентября. И до настоящего момента проблема остается нерешенной.