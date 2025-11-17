Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре уже занялись подготовкой катков
В Ставропольском районе сегодня ночью произошел пожар по рангу 1-БИС, погиб человек
22 ноября Самарский бизнес-инкубатор приглашает всех на тематическую лекцию «Советский монументальный неоклассицизм в архитектуре Куйбышева»
Глава Роскосмоса сообщил о финальной стадии подготовки 74-й экспедиции на МКС
Самарские инженеры создали уникальное судно на воздушной подушке
На пожаре в в Большечерниговском районе погибли домашние животные
Малый театр России впервые привезёт в Самару спектакль «Смута. 1609-1611 гг.»
россияне стали чаще покупать товары и услуги для авто, но тратить на это меньше
Мероприятия
Киношкола Музея Рязанова проведет занятие 22 ноября
В СОУНБ открылась книжная выставка ко Дню качества
Первый WOOF фестиваль пройдет в Самаре при поддержке Фонда президентских грантов
На границе России продолжают формироваться очереди из импортных автомобилей

17 ноября 2025 11:44
128
На границе России продолжают формироваться очереди из импортных автомобилей. По информации издания Коммерсантъ, ситуация может сохраниться до конца ноября. Причиной тому стали опасения участников рынка относительно роста цен после изменения правил расчета утильсбора.

«Большинство опрошенных „Ъ“ дилеров и логистических компаний говорят, что наиболее сложная ситуация на границе с Казахстаном, через который идет транзит из Китая. <...> Это связано с резким ростом поставок в преддверии изменений правил расчета утилизационного сбора», — сказано в материале издания.

В настоящее время, по информации компании «Автодом», в очередях на границах может находиться примерно 3–4 тысячи автовозов. Наибольшие сложности наблюдаются на границе с Казахстаном, где отмечается максимальная нагрузка на контрольно-пропускные пункты. Как сообщил генеральный директор Независимой сервисной компании Олег Черников, на пунктах пограничного контроля с Казахстаном скопилось около 9 тысяч грузовых автомобилей. Аналитики указывают, что через это направление осуществляется транзит транспортных средств из Китая.

По словам собеседников издания, значительные очереди на границе с Казахстаном начали формироваться с середины сентября. И до настоящего момента проблема остается нерешенной.

В центре внимания
Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!
17 ноября 2025  11:02
Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!
В ходе визита состоялась рабочая встреча губернатора с главой муниципального образования городской округ Снежное ДНР Сергеем Ермаковым.
15 ноября 2025  18:07
Вячеслав Федорищев посетил город Снежное ДНР
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
14 ноября 2025  17:05
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»
14 ноября 2025  15:55
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»
Когда в Самаре откроют загородную часть магистрали Центральной
14 ноября 2025  14:46
Когда в Самаре откроют загородную часть магистрали Центральной
